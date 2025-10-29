IZQUIERDO Y FORTE EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este martes a las 22, por la señal del Canal 3 de Formosa. Los invitados son el presidente del Club Sol de Mayo, José Izquierdo, y el técnico del plantel principal Juan Carlos Forte. FOTO: Forte, Izquierdo, y Domínguez, en un pasaje del programa que saldrá al aire hoy martes, y que se repetirá el jueves.

Ambos están profundamente ligados a la historia de Sol de Mayo. Izquierdo fue jugador de las inferiores, luego se desempeñó en la década del 70 como integrante del cuerpo técnico, y hace varios periodos es el presidente. Forte, por su parte se desempeña desde hace varios años como entrenador de los equipos sólenes, logrando muy buenos resultados.

Izquierdo y Forte, recuerdan lindas épocas de Sol de Mayo. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien fue jugador de inferiores del Club, y formó parte del plantel que en 1976 disputó la final de Quinta frente a Fontana, en juego preliminar, de Sportivo Patria- Vélez Sarsfield, por el Torneo Nacional de AFA.