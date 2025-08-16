JACINTO MEDINA EN “EL DEPORTE EN LA MEMORIA” POR EL CANAL 3

Un nuevo capítulo del programa “El Deporte en la Memoria”, se emitirá este sábado a las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta ocasión el invitado es el profesor en educación física Jacinto Medina. FOTO: Jacinto Medina y Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana.

Medina, es además técnico de fútbol, técnico de futbol de salón, y se desempeñó como preparador físico de varios equipos locales, trabajando junto a profesionales como Francisco Patiño, Raúl Amarilla, y Oscar Ángel Palavecino, entre otros.

En el salonismo fue técnico del equipo de IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) que en la década del 80 se consagró campeón Nacional en Mendoza, y subcampeón sudamericano en La Paz (Bolivia). La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, profundo conocedor de la historia del fútbol y salonismo provincial.