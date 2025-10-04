JOAQUÍN MOISES DURAN ES EL INVITADO AL EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado desde las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad, el invitado es el joven ciclista Joaquín Moisés Durán. FOTO 1: Joaquín Moisés Duran y Alfredo Domínguez, en el estudio principal del canal provincial.

El pedalista de 22 años, se inició en la disciplina a los 2 años al competir en la categoría pañales. Varias veces campeón local, regional y nacional, fue integrante del equipo argentino en torneos internacionales, entre ellos el Mundial Juvenil de Egipto en el 2021. En los primeros seis meses del 2025, estuvo en Bélgica, compitiendo en el circuito de clubes, junto a los mejores juveniles de Europa y Australia.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien fue testigo de la aparición de Durán en el ciclismo local en oportunidad de realizarse un Nacional Infantil en el 2005. Será un buen momento para ver y escuchar a una de las grandes promesas del ciclismo argentino.

FOTO 2: El formoseño Durán mostró sus condiciones de excelente ciclista en Bélgica.