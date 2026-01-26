Jofré acompaña al fútbol del interior formoseño

Ratificando que el deporte es política de Estado, el intendente de la ciudad de Formosa y presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofré, hizo llegar indumentaria y elementos deportivos a clubes de las localidades de Ingeniero Juárez, Los Chiringuanos y Laguna Yema, situados en el oeste provincial.

En ese marco, Jofré destaca el trabajo silencioso y sacrificado de los dirigentes, fundamental para la marcha de cada una de las instituciones, donde cualquier pelota y camiseta que reciben simboliza un apoyo fundamental para la actividad social y recreativa que realiza.

Asimismo, uno de los directivos de los clubes beneficiados felicitó al Jefe comunal por el trabajo que viene desarrollando, «codo a codo con los clubes capitalinos y con la gran familia del fútbol formoseño».