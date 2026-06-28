Jofré acompañó la premiación del torneo de veteranos del Club Libertad

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, participó de la entrega de premios del torneo de fútbol de las categorías Veteranos y Senior organizado por el Club Libertad, en el barrio Eva Perón. La jornada reunió a jugadores, dirigentes, familias y vecinos en un clima de camaradería, destacándose el valor del deporte como herramienta de integración y participación comunitaria.

Durante la ceremonia, Jofré acompañó el reconocimiento a los equipos protagonistas del certamen y resaltó la importancia de respaldar este tipo de competencias, que permiten fortalecer el fútbol amateur y mantener vivos los espacios de encuentro entre deportistas de distintas generaciones. Además, valoró el compromiso de los clubes que sostienen estas iniciativas en los barrios.

Al respecto, el titular de la Liga agradeció el recibimiento brindado por el dirigente del Club Libertad, Tiburcio «Tito» Rodas, a quien felicitó por el trabajo que viene desarrollando junto a la institución para promover la práctica deportiva y generar ámbitos de sana competencia, inclusión y convivencia entre los vecinos.

En la premiación, Club Villa Jardín se consagró campeón de la categoría Veteranos, mientras que Pintores Unidos obtuvo el subcampeonato. La actividad cerró con la entrega de trofeos y el aplauso a todos los participantes, en una nueva muestra del crecimiento que continúa teniendo el fútbol de mayores en la ciudad.

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