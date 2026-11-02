Jofré destacó el ascenso de San Martín a la Primera Nacional: “Es un orgullo para todos los formoseños”

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, destacó el histórico ascenso de San Martín a la Primera Nacional y el significado que representa para el deporte provincial, al permitir que Formosa tenga presencia en una de las principales competencias del fútbol argentino.

“Es un orgullo para todos los formoseños, independientemente de los clubes que uno aliente acá, porque nos va a permitir mostrar nuestro fútbol, nuestra ciudad y nuestra provincia a nivel nacional”, expresó.

Asimismo, Jofré hizo llegar su reconocimiento a los jugadores, al cuerpo técnico, a los dirigentes y a la hinchada que acompañó al plantel durante todo el camino hacia este logro.

“El deporte también construye comunidad, fortalece nuestra identidad y nos demuestra que cuando hay compromiso, perseverancia y trabajo en equipo, los grandes sueños pueden hacerse realidad”, agregó.

Finalmente, el titular de la Liga resaltó que la participación de San Martín en la Primera Nacional además será una oportunidad para impulsar la actividad económica, hotelera y turística de la ciudad, con la llegada de delegaciones e hinchas de distintos puntos del país.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas