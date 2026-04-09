JOFRÉ DIO LA RECEPCIÓN A LOS PARTICIPANTES DE  LA TRAVESÍA NAUTICA “FUNDACIÓN DE FORMOSA”

Tras tres días y medio de remo por riachos y el río Paraguay, los nautas de la 34° Travesía Náutica Fundación de la Ciudad de Formosa arribaron al puerto de la ciudad, donde el intendente Jorge Jofré los esperó para darles la bienvenida en el tramo final de un recorrido que emula la ruta que el comandante Luis Jorge Fontana realizó para fundar la capital formoseña el 8 de abril de 1879. FOTO: Una postal de la alegría de los aventureros tras completar el recorrido. El intendente Jofré acompañado por sus colaboradores posa junto a los participantes de la travesía.

Durante las jornadas previas, los remeros acamparon en Colonia Dalmacia, cruzaron a territorio paraguayo con parada en Villa Oliva, pasaron por Boca Riacho Pilagá y encararon el último tramo hasta el puerto, donde la llegada se produjo pasadas las 11.30 horas con la algarabía que cada año marca el cierre de una de las tradiciones deportivas más arraigadas del norte argentino.

Jofré los recibió en el puerto y compartió con los navegantes y sus familias el momento de la llegada, valorando el esfuerzo de quienes remaron durante días y el trabajo del equipo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, que organizó la logística de una travesía que involucra acampes, seguridad náutica, coordinación con autoridades paraguayas y abastecimiento en puntos de difícil acceso.

La Travesía Náutica Fundación de la Ciudad de Formosa lleva 34 ediciones y se consolidó como uno de los eventos deportivos y turísticos más tradicionales de la región.

“Estamos muy felices de poder recibir un año más a la travesía, que hace muchos años se viene realizando. “Quiero agradecer a todos los que colaboraron como la Prefectura de Formosa, la Policía de la Provincia, al personal municipal que han puesto todo el empeño y sobre todo a los participantes de otras provincias y de Paraguay. Es destacable la alegría con la que llegan y la emoción, porque es una hermosa experiencia que además permite que hagan amigos y que sigan en contacto”, afirmó el intendente Jofré.

Para la gestión de Jofré, sostener y potenciar esta travesía forma parte de la estrategia de fortalecer el perfil turístico y deportivo de una ciudad que tiene en su río, en sus riachos y en su paisaje un capital que pocas capitales de provincia pueden exhibir.

Que remeros de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, Tucumán y Paraguay elijan venir a Formosa a remar durante cuatro días confirma que ese capital está siendo aprovechado.