JOFRE EN LA PREMIACIÓN A LA QUINTA Y CUARTA DE LIBERTAD

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), ingeniero Jorge Jofré, se hizo presente y encabezó la sencilla y emotiva ceremonia, en cuyo transcurso entregó los trofeos de campeón de la Copa de Plata a los equipos de Quinta y Cuarta categoría del Club Libertad del barrio Eva Perón. En la ocasión el titular liguero estuvo acompañado por el referente del club Chacra 8, Marcelo Leliur. FOTO: El ingeniero Jorge Jofré posa junto a los campeones de Quinta y Cuarta de Libertad. La institución del Circuito 5, milita en el círculo superior del fútbol capitalino.

En la ocasión, Jofré, señaló “Felicito de corazón a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la familia del club, porque detrás de cada logro deportivo hay esfuerzo, disciplina y sueños que se hacen realidad. Desde la Liga Formoseña de Fútbol celebramos junto a dirigentes, familias y vecinos del barrio Eva Perón la premiación de la Cuarta y Quinta División del Club Libertad, flamantes campeones de la Copa Plata en ambas categorías”.

“Cada trofeo que levantan nuestros jóvenes es fruto del esfuerzo, la disciplina y el apoyo de toda una comunidad. En cada cancha no solo se forman jugadores, también muy buenas personas”, apuntó finalmente Jofré.