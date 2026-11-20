En su carácter de presidente de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) y máxima referencia de la dirigencia deportiva local, el ingeniero Jorge Jofré lideró el reconocimiento institucional al Club Sportivo General San Martín tras la conquista del histórico ascenso a la Primera Nacional.

La ceremonia tuvo lugar este miércoles en el estadio Don Antonio Romero y contó con el acompañamiento de distintos dirigentes del ámbito liguista. Durante el acto, el titular de la LFF hizo entrega de una plaqueta conmemorativa a la presidenta de la entidad franjeada, Griselda Cardozo, y al secretario, Florencio Belotto, en representación de toda la institución.

Al destacar la magnitud de la campaña, Jofré subrayó que existen conquistas que trascienden los colores de una camiseta para convertirse en un motivo de orgullo colectivo para toda la provincia. En ese sentido, valoró que el salto de categoría es la consecuencia directa de años de trabajo, sacrificio y perseverancia.

Asimismo, el máximo dirigente del fútbol capitalino remarcó que este logro confirma el talento, la capacidad y la jerarquía de los clubes formoseños para competir en los planos más exigentes del país. Finalmente, hizo extensivas sus felicitaciones al plantel de jugadores, al cuerpo técnico, a la comisión directiva y a toda la familia de San Martín, augurando que este paso sea el punto de partida de nuevos objetivos cumplidos para el deporte de Formosa.

FOTO: Una postal del reconocimiento de la Liga a la entidad Franjeada por el valioso logro alcanzado.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas