Jofré encabezó la entrega de premios en la gran fiesta del fútbol de veteranos

El intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré, encabezó la entrega de premios de la Liga de Veteranos del Norte, en una jornada que tuvo como escenario las instalaciones del Club Libertad de Eva Perón, donde se disputaron las finales y se vivió una verdadera celebración del fútbol.

Acompañado por la secretaria de Acción Social, Paula Cattaneo, Jofré presenció los encuentros decisivos y participó de la premiación, acompañando a los equipos y a las familias que se acercaron masivamente para disfrutar de la jornada deportiva.

En la definición de la Copa de Oro, ITALFIAT y JUVENTUD igualaron 1 a 1 durante el tiempo reglamentario. La consagración se resolvió desde el punto del penal, donde ITALFIAT se impuso por 4 a 2 y desató el festejo de sus jugadores, simpatizantes y allegados.

Más allá del resultado deportivo, la jornada se destacó por el clima de respeto, camaradería y cordialidad que caracteriza al fútbol de veteranos. La convocatoria multitudinaria convirtió a las finales en un verdadero encuentro familiar y comunitario, con el deporte como protagonista.

La presencia de Jofré y Cattaneo en la entrega de premios reafirmó el acompañamiento del Municipio capitalino a las actividades deportivas y recreativas que promueven la participación e integración.

La jornada en el Circuito 5 dejó mucho más que un campeón: una muestra de que el fútbol de veteranos sigue siendo un espacio donde se encuentran la pasión, la amistad, la familia y el sentido de pertenencia.

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