Jofré encabezó un nuevo operativo de «La Muni en tu Barrio» enfocado  en la contención social y el apoyo al deporte comunitario

El intendente capitalino, ingeniero Jorge Jofré, presidió este miércoles una nueva edición del programa municipal «La Muni en tu Barrio», cuyo epicentro se trasladó al barrio San Pedro. Durante la jornada, el jefe comunal —quien además ejerce la presidencia de la Liga Formoseña de Fútbol— mantuvo un extenso diálogo con deportistas locales y supervisó el despliegue de los servicios públicos esenciales en el territorio.

Acompañado por el dirigente deportivo José Fernández, Jofré concretó la entrega de material deportivo a los jóvenes futbolistas del sector. En ese marco, el mandatario destacó el rol fundamental que cumplen los entrenadores, referentes y familias que sostienen las actividades recreativas como herramientas de inclusión social en un contexto socioeconómico complejo.

El operativo desplegado en el barrio San Pedro facilitó el acceso directo de los vecinos a diversas prestaciones municipales, evitando la necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales. Entre los servicios brindados se destacaron la atención primaria de la salud, la tramitación de licencias de conducir, asistencia veterinaria integral para mascotas, asesoramiento jurídico, postas de reciclado, peluquería gratuita y talleres recreativos infantiles.

Tras concluir la recorrida, el intendente utilizó sus canales oficiales para reflexionar sobre el impacto de la iniciativa y ratificar el rumbo de su administración: «Creemos en una gestión que no espera detrás de un escritorio, sino que sale al encuentro de la gente. Porque además de las obras y los servicios, lo más importante son las personas», enfatizó.

En sintonía con la realidad nacional, Jofré reconoció las dificultades que atraviesan los hogares formoseños y trazó un paralelismo entre la militancia territorial y los valores deportivos. «Sabemos que muchas familias están atravesando momentos difíciles. Por eso seguimos presentes, escuchando, acompañando y acercando respuestas en cada barrio de la ciudad», señaló, concluyendo que «como nos enseña el deporte, nunca hay que dejar de pelear hasta el último minuto; los triunfos llegan cuando hay esfuerzo, compromiso y un equipo que trabaja unido por el bien de todos».

FOTO: El intendente Jorge Jofre entrega balones a los pequeños futbolistas acompañado por el dirigente deportivo José Fernández y el ex arquero Pascual Miranda.

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