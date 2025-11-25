Polideportivo

JOFRÉ ENTREGÓ EL TROFEO A LA QUINTA DE KATRINA

Nov 25, 2025

 

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, ingeniero Jorge Jofré, participó de la entrega del trofeo de campeón al equipo de la categoría Quinta del Club Huracán Katrina, por la obtención de la Copa Challengher 2025.

Jofré, señaló: “El deporte nos recuerda que la verdadera victoria está en la comunidad que construimos. Llegamos al Barrio Municipal del Circuito Cinco no solo como presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, sino como un vecino que cree firmemente en el deporte como herramienta de inclusión, encuentro y vida sana”

Siguió diciendo. “En una jornada llena de alegría y orgullo, entregamos la Copa Challenger y del trofeo del Torneo de 5ª División al equipo campeón: Katrina.

Un grupo que representa el esfuerzo, la constancia y la pasión que hacen grande al fútbol barrial.”

Finalmente, manifestó: “Felicidades, campeones. Estos logros son el reflejo del trabajo colectivo y del compromiso por seguir fortaleciendo el deporte en cada rincón de nuestra ciudad”.

FOTO: El titular de la LFF ingeniero Jorge Jofré posa junto al equipo de Huracán Katrina, campeón de la categoría Quinta.

 

 

