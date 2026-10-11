Jofré estuvo en El Odisea Trail que hermanó a  cientos de corredores de Argentina y Paraguay

A pesar de las exigentes condiciones climáticas que desafiaron a los atletas, la primera edición del Odisea Trail – Circuito de las Naciones se vivió como una verdadera fiesta del deporte y la integración en la ciudad.

El circuito de El Bosquecillo fue el escenario principal donde cerca de 700 corredores de Formosa, el interior provincial y el vecino país de Paraguay se midieron en intensos trazados de 7 y 14 kilómetros de monte y puro barro. La competencia, que exigió al máximo la resistencia de los participantes, culminó con una emotiva ceremonia de premiación que reflejó la hermandad de la región.

El evento se consolidó gracias a una alianza estratégica entre la Municipalidad de Formosa a cargo del intendente ingeniero Jorge Jofré y el Kings Trail Club de Paraguay, presidido por Juana González. Con esta exitosa primera entrega, la provincia ratifica su compromiso de seguir impulsando el deporte de aventura, el turismo regional y los lazos culturales entre pueblos hermanos.

FOTO: El intendente de la ciudad de Formosa ingeniero Jorge Jofré acompañó a los participantes del trail que se cumplió con total éxito.

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