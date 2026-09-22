JOFRÉ FIRMÓ CONVENIO CON EL KINGS TRAIL CLUB DE PARAGUAY

El intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, encabezó la firma de un convenio estratégico con el Kings Trail Club de Paraguay y presentó una variada grilla de eventos que busca dinamizar la economía local a través del comercio, la cultura y el deporte.

En el marco de su política de posicionamiento regional, el intendente Jorge Jofré ratificó el compromiso del Ejecutivo municipal de transformar a la ciudad capital en un polo atractivo para el turismo de eventos. A través de la articulación público-privada y la cooperación internacional, la gestión municipal busca consolidar un esquema que genere oportunidades directas para los emprendedores, el sector comercial y los servicios locales.

Cooperación internacional en el deporte

Uno de los ejes centrales de esta estrategia se materializó con la firma de un convenio de cooperación mutua entre el municipio capitalino y el Kings Trail Club de Paraguay, representado por su presidenta, Juana Beatriz González de Ayala. El acuerdo tiene como propósito fundamental fortalecer el desarrollo deportivo y la promoción turística binacional. De la ceremonia también participó el titular del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa Darío Di Martino.

Como primera acción de impacto derivado de este documento, ambas instituciones asumieron el compromiso de trabajar de manera conjunta en la organización y logística del Odisea Trail – Circuito de las Naciones, una destacada competencia atlética que tendrá lugar el próximo 10 de octubre.

Una agenda de octubre con fuerte impacto económico

Asimismo, el intendente Jofré presentó oficialmente las propuestas que integrarán la agenda de actividades para el mes entrante, diseñadas para traccionar visitantes de la región y del vecino país. Entre los eventos destacados se encuentran:

Oktoberfest 2026: El tradicional festival cervecero y gastronómico se desarrollará durante los días 10 y 11 de octubre, congregando a productores locales y regionales.

Odisea Trail: La cita deportiva binacional que pondrá a la ciudad en el mapa del running de aventura.

Expo Construir: Un espacio sectorial clave para el sector de la construcción, el diseño y las inversiones inmobiliarias.

Con estas iniciativas, la gestión liderada por Jorge Jofré reafirma el rumbo hacia una Formosa activa, promoviendo la inversión y el empleo a través de eventos que no solo ofrecen alternativas de esparcimiento, sino que se consolidan como motores de reactivación económica para la comunidad.

FOTO: El ingeniero Jorge Jofré sigue firme con su política de posicionar a la ciudad de Formosa como atracción turística y deportiva regional.

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