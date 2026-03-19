Jofré impulsa el deporte y la contención barrial en Formosa

Desde 2015, la gestión del intendente Jorge Jofré viene consolidando en la ciudad de Formosa un modelo de políticas sociales y deportivas con fuerte anclaje en los barrios, donde el deporte se transforma en una herramienta clave de inclusión, organización comunitaria y desarrollo social.

Uno de los ejemplos más representativos es el torneo del fútbol comunitario “Copa Jorge Jofré”, una competencia que con el aporte del municipio y la planificacion de la Federación Formoseña del Deporte, presidida por Alejandro Villalba, generó un espacio propio que hoy nuclea a decenas de clubes.

En su última edición, el certamen reunió a 64 equipos de distintos barrios capitalinos y culminó con una final multitudinaria, incluso en condiciones climáticas adversas. Más allá de lo deportivo, el evento reflejó el fuerte acompañamiento social, con familias enteras participando y respaldando estas iniciativas.

Pero el impacto de estas políticas trasciende el fútbol. Villalba destacó en «Hora 20» de FM Espacios 92.5 que estos sitios funcionan como verdaderos núcleos de contención social, especialmente para jóvenes. A través del deporte, no solo se promueve la actividad física, sino que también se construye identidad barrial, se fortalecen vínculos comunitarios y se generan oportunidades para quienes buscan desarrollarse dentro del ámbito deportivo.

Además, estos equipos —aunque no cuenten con personería jurídica como clubes— cumplen un rol fundamental en la vida cotidiana de los barrios. En muchos casos, se convierten en puntos de referencia para canalizar demandas sociales, recuperar espacios públicos y erradicar problemáticas como los basurales, transformándolos en canchas y lugares de encuentro.

En este sentido, el trabajo articulado con el Ejecutivo municipal permite dar respuesta a distintas necesidades de la comunidad, consolidando una política integral que combina deporte, inclusión y mejora del entorno urbano.

Otro aspecto destacado es la formación de nuevos liderazgos. Los referentes barriales que surgen desde estos espacios deportivos no solo organizan actividades, sino que también cumplen un rol clave en la contención y acompañamiento de jóvenes, convirtiéndose en actores fundamentales dentro del tejido social.

En paralelo, estas políticas han permitido que muchos jugadores encuentren una oportunidad para proyectarse hacia el fútbol competitivo, funcionando como semillero para equipos de la liga local.

En un plano más personal, también se recalcó la presencia del intendente Jorge Jofré en la final del torneo, donde fue recibido con muestras de afecto por parte de los vecinos. Según señaló, el jefe comunal se encuentra en buen estado de salud y mantiene intacto su compromiso de seguir trabajando, especialmente en iniciativas destinadas a los jóvenes.

De esta manera, el modelo impulsado por la gestión municipal reafirma el papel del deporte como motor de integración social y desarrollo comunitario, consolidando una política que, con base en los barrios, busca mejorar la calidad de vida de los formoseños.