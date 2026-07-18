Jofré inauguró la nueva plaza y el  playón deportivo de Laura Vicuña

«Lo que buscamos es que cada barrio cuente con un espacio para disfrutar y desarrollarse»

El intendente Jorge Jofré encabezó este viernes por la tarde la habilitación de la nueva plaza recreativa y el playón deportivo del barrio Laura Vicuña, en un acto que contó con una amplia participación de los vecinos frente al espacio que la administración municipal intervino de manera integral.

Acompañaron al intendente, el Pte. Del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, los concejales Malena Gamarra, José Delguy y Beatriz Segovia, además de funcionarios municipales y vecinos del barrio.

La obra se enmarca en el Plan Integral de Recuperación de los Espacios Recreativos, una de las líneas centrales de la gestión comunal.

“Con mucha alegría dejamos inaugurada como corresponde una plaza importante para el barrio, que está en el pulmón del sector, lanzada desde un pasaje”, comentó el intendente.

“Estoy contento por la palabra de los vecinos, que reconocieron el trabajo de la Municipalidad, que nunca deja de estar y siempre con respeto: cortan el pasto, arreglan las calles. Eso nos pone contentos, porque lo que queremos es servir al vecino”, remarcó.

Sobre una superficie aproximada de 1.850 metros cuadrados, los trabajos comprendieron la construcción de un playón deportivo y de una plaza recreativa, inclusiva y saludable, con senderos y estares equipados con juegos tradicionales, inclusivos y de gimnasia al aire libre.

El sector suma vallas protectoras, arcos y aros para la práctica deportiva, junto a mobiliario urbano que incluye pérgolas, bancos y cestos, cartelería informativa y luminarias modernas tipo led.

La intervención se completó con tareas de pintura, nivelado, plantación de árboles, mejoramiento de los desagües pluviales y de los accesos.

El nuevo espacio quedó formalmente recibido y habilitado por las áreas técnicas de la comuna, en condiciones para su uso cotidiano por parte de toda la comunidad.

“Estos playones son para el disfrute de los chicos, de los grandes, de la gente de los barrios. Como hicimos en el resto de los lugares, pondremos personas encargadas del playón para que hagan practicar deporte, vean las necesidades y trabajen en la contención social con la misma gente del barrio”, explicó Jofré.

En esa línea, el jefe comunal remarcó el rol del Estado municipal. “Ante los graves problemas sociales que hay, muchas veces los chicos van por un camino equivocado, y la mejor manera que tiene el Estado de estar presente es trabajando junto a los padres y a los profesores, para hacer entre todos una verdadera contención”, afirmó.

Recordó, además, que en los distintos playones de la ciudad, desde el más grande, que es el del barrio Simón Bolívar, hasta el más pequeño, se desarrollan actividades de deporte, zumba y reuniones barriales.

“Lo que buscamos es que cada barrio cuente con un espacio para disfrutar y desarrollarse, sin necesidad de ir al centro para poder estar al aire libre”, concluyó el intendente.

La concejal Malena Gamarra, quien hizo uso de la palabra recordó que fue una promesa que el intendente Jofré hizo a los vecinos, a la vez que destacó la importancia que la obra reviste para el barrio.

Los vecinos Graciela González y Daniel Valenzuela, vecinos del barrio agradecieron por la importante obra para los vecinos del barrio Laura Vicuña.

FOTO: El ingeniero Jorge Jofré cumplió con la palabra empeñada ante los vecinos del barrio Laura Vicuña, dejó inaugurado un hermoso lugar para la recreación y el deporte.

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