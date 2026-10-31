Jofré inauguró una nueva temporada de los Torneos Formosa: 15 equipos participarán de una gran fiesta del deporte infantil, juvenil y femenino

Con una importante participación de niños, jóvenes, familias, profesores y dirigentes deportivos, este jueves se realizó el lanzamiento oficial de una nueva temporada de los Torneos Formosa, una iniciativa que desde hace seis años promueve la práctica deportiva y la integración social en distintos barrios de la capital provincial.

El acto tuvo lugar en el Polideportivo Municipal del barrio Simón Bolívar y contó con la presencia del intendente Jorge Jofré , la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo , y representantes de las instituciones que participarán de la competencia.

La propuesta es organizada por el profesor Víctor Candia , junto con la Unión de Escuelas de Fútbol Infantil y el equipo de Deporte y Vida, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa.

Una de sus principales características es que los encuentros se disputan en canchas municipales de fútbol 9 y playones deportivos de los barrios , acercando la actividad física a los lugares donde viven los participantes.

Quince equipos y cuatro categorías para una nueva temporada

Durante la ceremonia se presentaron oficialmente los quince equipos que formarán parte de esta edición: El Bohemio, Kings, Pelu Futsal, Luján Kids, 1º de Julio, Central Lion, Diablitos, Muro Formoseño, Queen’s, Atenea, Unión Pacífico, Rejunte, O’Diosas, Defendores FC y School 87 .

Cada delegación recibió el aplauso de las familias, entrenadores y delegados que acompañaron la jornada inaugural.

La competencia estará dividida en cuatro categorías: Fútbol Infantil 9, Fútbol Femenino 7, Futsal Juvenil y Futsal Femenino Libre .

Esta organización permitirá la participación de distintas edades y ampliará los espacios destinados al fútbol femenino, una disciplina que continúa sumando protagonistas en los escenarios deportivos barriales.

Los torneos buscan ofrecer oportunidades para competir, compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre instituciones deportivas de diferentes sectores de la ciudad.

El deporte como herramienta de integración y formación

Además de la competencia, los Torneos Formosa incorporan una propuesta de acompañamiento social que busca trascender los resultados deportivos.

A través del programa «Más charlas, menos riesgos» , el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social desarrollará encuentros con niños, niñas y adolescentes en los propios clubes.

Las actividades estarán a cargo de psicólogos, nutricionistas y otros profesionales, quienes abordarán temas relacionados con el respeto, el compañerismo, la alimentación saludable y el cuidado personal.

El objetivo es generar espacios de diálogo y confianza donde los participantes puedan expresar inquietudes y recibir orientación.

Cuando durante estos encuentros se detecten situaciones que requieran una atención particular, el equipo profesional realizará el seguimiento correspondiente.

De esta manera, la iniciativa combina la actividad deportiva con acciones de prevención y acompañamiento para las familias.

Seis años llevando el fútbol a los barrios

Los Torneos Formosa se desarrollan desde hace seis años y mantienen como uno de sus principales objetivos acercar la práctica deportiva a los distintos sectores de la capital.

La utilización de los playones y las canchas municipales permite que muchos chicos y chicas participen de encuentros deportivos cerca de sus hogares, acompañados por sus familias y referentes barriales.

Esta modalidad también favorece la integración entre escuelas de fútbol, clubes y equipos que encuentran en estos espacios una oportunidad para desarrollar sus actividades.

El acompañamiento municipal contribuye a sostener una propuesta que combina recreación, competencia y trabajo comunitario.

Jofré dejó oficialmente inaugurada la temporada

Al finalizar la presentación de los equipos, el intendente Jorge Jofré declaró oficialmente inaugurada la nueva temporada de los Torneos Formosa , dando inicio a una edición que reunirá a cientos de protagonistas del fútbol infantil, juvenil y femenino.

La jornada inaugural reflejó el entusiasmo de los participantes y el acompañamiento de las familias, que tendrán nuevamente la oportunidad de compartir encuentros deportivos en distintos escenarios municipales.

Con 15 equipos, cuatro categorías y un programa de acompañamiento social, los Torneos Formosa vuelven a poner al deporte barrial en el centro de una propuesta que busca promover la participación, la convivencia y el desarrollo de niños y jóvenes de la ciudad.

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