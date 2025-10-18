Rugby

JOFRE JUNTO AL RUGBY

Porreddeportiva

Oct 17, 2025

 

El intendente capitalino y presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, ingeniero Jorge Jofré, participó de la apertura del Torneo Nacional Oficial “Select 12 Norte” que organizado por la Unión de Rugby de Formosa (URF), se cumplió en las instalaciones del Aguará Rugby y Hockey Club, en la capital provincial. Jofré, compartió un buen momento junto a la dirigencia del deporte de la ovalada, y con dirigentes de los clubes extra provinciales.

Jofré, quien estuvo acompañado por Paula Cataneo, responsable de la secretaría de Acción Social de la comuna, valoró el encuentro de la familia del rugby, que en esta oportunidad reúne a equipos de jóvenes de distintas provincias argentinas y de la república del Paraguay. El dirigente felicitó a todos los dirigentes, entrenadores y jugadores, quienes hacen posible un encuentro de amistad y deporte, que ayuda a fortalecer los lazos de amistad entre los pueblos, y generan condiciones positivas de caras a nuevos desafíos.

FOTO: El ingeniero Jofré, junto a la dirigencia del rugby local y regional, el secretario de Deportes Provincial Mario Romay, y otros protagonistas del encuentro regional.

.

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Rugby

La hegemonía de CURNE se  extiende en el rugby del NEA

Oct 12, 2025 reddeportiva
Rugby

Tacurú sumó su cuarta corona al derrotar a Caza y Pesca de Formosa

Oct 12, 2025 reddeportiva
Rugby

Tarde de finales, para hacer historia

Oct 11, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

JOFRE JUNTO AL RUGBY

17 de octubre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LA UNIÓN DE FORMOSA FRENTE A BOCA JUNIORS

17 de octubre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA GANÓ  EN COMODORO RIVADAVIA 69-61

16 de octubre de 2025 reddeportiva
Federal

EL CORDOBÉS CORREA DIRIGIRÁ COSTA BRAVA –SAN MARTÍN

16 de octubre de 2025 reddeportiva