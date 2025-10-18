JOFRE JUNTO AL RUGBY

El intendente capitalino y presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, ingeniero Jorge Jofré, participó de la apertura del Torneo Nacional Oficial “Select 12 Norte” que organizado por la Unión de Rugby de Formosa (URF), se cumplió en las instalaciones del Aguará Rugby y Hockey Club, en la capital provincial. Jofré, compartió un buen momento junto a la dirigencia del deporte de la ovalada, y con dirigentes de los clubes extra provinciales.

Jofré, quien estuvo acompañado por Paula Cataneo, responsable de la secretaría de Acción Social de la comuna, valoró el encuentro de la familia del rugby, que en esta oportunidad reúne a equipos de jóvenes de distintas provincias argentinas y de la república del Paraguay. El dirigente felicitó a todos los dirigentes, entrenadores y jugadores, quienes hacen posible un encuentro de amistad y deporte, que ayuda a fortalecer los lazos de amistad entre los pueblos, y generan condiciones positivas de caras a nuevos desafíos.

FOTO: El ingeniero Jofré, junto a la dirigencia del rugby local y regional, el secretario de Deportes Provincial Mario Romay, y otros protagonistas del encuentro regional.

