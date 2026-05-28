Polideportivo

Jofré participó de la entrega de premios del torneo infantil “La Amistad”

Porreddeportiva

May 28, 2026

 

El intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, participó de la entrega de premios del torneo de fútbol infantil “La Amistad”, desarrollado en la cancha del barrio San Agustín, en una jornada que reunió a chicos, familias, profesores y vecinos en torno al deporte comunitario

 

El evento se vivió como una verdadera fiesta, donde se destacó el rol de la actividad deportiva como herramienta de inclusión, formación y contención social, promoviendo valores de compañerismo, respeto y trabajo en equipo.

 

La premiación concluyó en un clima de celebración y se valoró el esfuerzo de los jugadores y el compromiso de los entrenadores, dirigentes y padres que sostienen estas actividades en los distintos barrios de la capital.

Por reddeportiva

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