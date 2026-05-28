Jofré participó de la entrega de premios del torneo infantil “La Amistad”

El intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, participó de la entrega de premios del torneo de fútbol infantil “La Amistad”, desarrollado en la cancha del barrio San Agustín, en una jornada que reunió a chicos, familias, profesores y vecinos en torno al deporte comunitario

El evento se vivió como una verdadera fiesta, donde se destacó el rol de la actividad deportiva como herramienta de inclusión, formación y contención social, promoviendo valores de compañerismo, respeto y trabajo en equipo.

La premiación concluyó en un clima de celebración y se valoró el esfuerzo de los jugadores y el compromiso de los entrenadores, dirigentes y padres que sostienen estas actividades en los distintos barrios de la capital.