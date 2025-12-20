Jofré premió a las juveniles de la Liga Formoseña

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, ingeniero Jorge Jofré, en las instalaciones del «Don Antonio Romero», participó de la entrega de los trofeos a los equipos de Domingo Savio, Huracán Katrina, Deportivo Tatané y Sargento Rivarola, campeones y subcampeones de las categorías juveniles de la Primera División «B».

Al respecto, Jofré destacó el “compromiso y acompañamiento de los dirigentes y padres hacia la promoción del deporte juvenil y el desarrollo de cada vez más espacios de participación para las juventudes en los barrios”.

Finalmente, manifestó: «Se han jugado mucho más partidos este año, lo cual habla de un crecimiento permanente de nuestro fútbol, y del deber de todos los formadores. Les deseo muy felices fiestas a todos».