Jofré recibió a dirigentes del club Argentinos Juniors

El intendente de la ciudad de Formosa y presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofré, mantuvo un reunión con dirigentes del club Argentinos Juniors, en el marco de una agenda orientada a fortalecer los vínculos entre instituciones y promover el fútbol formoseño.

Durante la reunión, Jofré recibió al vicepresidente segundo, Kevin Libsfraint, y a la secretaria de Género de la institución, Vanina Sánchez. Los dirigentes dialogaron sobre la actualidad del fútbol argentino y distintas iniciativas vinculadas a las categorías juveniles y el fútbol femenino.

En su rol al frente de la Liga, Jofré destacó el crecimiento de la actividad en la provincia, que reúne a cerca de 60 clubes y tiene al estadio “Don Antonio Romero” como uno de sus principales escenarios.

El encuentro también permitió intercambiar experiencias sobre el rol social del deporte y la importancia de generar espacios de formación, inclusión y contención para niños, adolescentes y jóvenes.

Argentinos Juniors, reconocido históricamente por su trabajo en la formación de futbolistas, mantiene una identidad ligada al desarrollo de las divisiones inferiores. En ese sentido, el acercamiento apunta a generar nuevos vínculos que puedan contribuir al incremento de las futuras generaciones del fútbol local.

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