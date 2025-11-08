Polideportivo

Jofré saludó a los periodistas deportivos en su día

Porreddeportiva

Nov 7, 2025

 

En el marco del Día del Periodista Deportivo, que se celebra cada 7 de noviembre, el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), Ing. Jorge Jofre, hizo llegar un cálido y afectuoso saludo a los profesionales del deporte que se desempeñan en los distintos medios de comunicación de la ciudad y de la provincia.

Vale recalcar que, esta fecha se estableció para conmemorar al Primer Congreso Nacional de Periodistas Deportivos que se realizó en una jornada como hoy en Buenos Aires -coincidiendo con el Día del Canillita-, pero del año 1938. En ese entonces, quienes integraron la reunión buscaban homenajear la labor de los escribas, hombres de la televisión y la radio de todo el país.

Al respecto, Jofré agradeció el acompañamiento de los periodistas que desde su lugar de trabajo difunden con pasión la actualidad deportiva y la realidad institucional de los clubes de las diversas disciplinas, tanto a nivel local, regional y nacional, desde la radio y la televisión hasta los espacios digitales actuales.

«Tienen una función loable y fundamental para la sociedad, que implica mucho sacrificio. Les mando mis felicitaciones y un gran abrazo a todos ellos», expresó el titular de la LFF.

 

 

 

