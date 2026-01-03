JORGE FERREIRA EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el licenciado formoseño Jorge Antonio Ferreira, ex gimnasta de elite, desde hace 34 años en Boca Juniors como responsable del equipo de gimnasia, captador de talentos, e integrante del equipo de especialista en preparación física, además se desempeña como docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Buenos Aires). FOTO 1: Jorge Antonio Ferreira y Alfredo Domínguez, en una pausa del programa que saldrá al aire este fin de semana por el canal provincial.

Participó como competidor en torneos internacionales, y como técnico fue responsable del equipo argentino de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 (Corea del Sur), entre otros logros. Estuvo en varios países, siempre buscando sumar conocimientos, entre ellos se cuenta una beca en Rusia por 40 días.

Ferreira, además escribió un libro que es un verdadero tratado sobre la preparación física. En diciembre, fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), como Personalidad Destacada en el Ámbito del Deporte.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien conoce a Ferreira desde sus primeros pasos en la gimnasia, en la década del 80´. Será un buen momento para escuchar a un deportista surgido en el Club Don Bosco, que recorrió el mundo, y hoy trabaja en uno de los clubes más grande del país, como es Boca Juniors.

FOTO 2: Promoción de la presencia de Jorge Antonio Ferreira en El Deporte en la Memoria.