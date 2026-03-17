Jorge Jofré encabezó la premiación del Torneo Comunitario de Fútbol

Con una gran convocatoria de equipos y público, finalizó una nueva edición del torneo comunitario de fútbol libre organizado por la Federación Formoseña del Deporte, presidida por Alejandro Villalba. El certamen, que reunió a 64 equipos desde su inicio, tuvo su jornada final en la cancha de San Lorenzo de Formosa, donde se vivió un cierre cargado de emoción y buen fútbol.

El partido decisivo tuvo como protagonista al equipo Pintores, del barrio Eva Perón, que se consagró campeón tras imponerse en la definición por penales frente a Villa Mabel del San Juan Bautista, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. A pesar de las inclemencias del tiempo, una gran cantidad de vecinos acompañó la jornada final y disfrutó de un espectáculo deportivo de alto nivel.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presencia del intendente de la ciudad, Jorge Jofré, quien participó del acto de premiación y acompañó a los organizadores y a los equipos finalistas. El jefe comunal entregó los trofeos y felicitó a los jugadores por el esfuerzo realizado a lo largo del campeonato, destacando además el valor del deporte como herramienta de integración y contención social en los barrios.

Durante el cierre, también se anunció el acompañamiento del intendente a futuras actividades deportivas, incluyendo la colaboración para la realización de una rifa con importantes premios destinados a fortalecer la organización del torneo y el trabajo comunitario con los equipos participantes.

Al respecto, Villalba valoró el acompañamiento de las autoridades y resaltó que este tipo de competencias no solo promueven el deporte, sino también la participación y la identidad de los barrios. A su vez, adelantó que ya se trabaja en la planificación de la próxima edición del torneo, que buscará seguir ampliando la participación y sumar nuevas categorías para jóvenes.