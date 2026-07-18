El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofré (foto), afirmó que una eventual consagración de la Selección Argentina debería traducirse también en beneficios para las ligas del interior del país. En diálogo con Radio Uno, sostuvo que, si la AFA recibe los millonarios premios que otorga la FIFA, «en algún momento va a tener que ayudar a las ligas», que atraviesan dificultades económicas para sostener la actividad.

En cuanto a la final frente a España, consideró que Argentina llega con argumentos para volver a ser campeona, aunque advirtió que será «un partido para sufrir» por el nivel del rival. Además, contó que suele ver los encuentros junto a su familia y que, más allá de las individualidades, presta especial atención al funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Jofré también describió la realidad del fútbol formoseño y señaló que la Liga reúne cerca de 60 clubes entre todas sus categorías, pero que el principal desafío sigue siendo el financiamiento. Explicó que los costos para mantener las instituciones son cada vez mayores y lamentó la baja concurrencia de público a las canchas, lo que reduce una fuente importante de ingresos para los clubes.

Por último, confirmó que continúan las obras de remodelación del estadio de la Liga Formoseña, que incluyen mejoras en vestuarios, tribunas, iluminación y sistema de riego. «Esperemos que podamos estar otra vez haciendo una caravana por el campeonato. Aunque sea un triunfo por la mínima, lo importante es que Argentina vuelva a ser campeona», expresó

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