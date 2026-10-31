JORGE JOFRÉ RATIFICÓ SU COMPROMISO CON LOS VECINOS Y LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

En un encuentro que combinó camaradería, identidad local y un fuerte sentido de pertenencia, el intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, recibió al capitán retirado del Ejército Argentino, Gustavo Andrés Claro, ratificando una vez más que la promoción del deporte y el acompañamiento directo a los vecinos constituyen ejes centrales e ineludibles de su modelo de gestión municipal.

La reunión sirvió como escenario para materializar el apoyo de la comuna hacia un equipo de fútbol Maxi integrado por oficiales, suboficiales y personal civil. Durante el emotivo encuentro, el jefe comunal e histórico presidente de la Liga Formoseña de Fútbol hizo entrega de remeras deportivas al plantel, destacando la importancia de sostener vínculos afectivos estrechos con quienes llevan a Formosa en el corazón.

Tras el encuentro Jofré señaló: “Creo profundamente que una ciudad se construye fortaleciendo los vínculos, acompañando a sus instituciones y generando espacios donde el deporte nos encuentre unidos. Recibí a Gustavo Andrés Claro, capitán retirado del Ejército Argentino, quien conserva un fuerte vínculo afectivo con nuestra querida Formosa. Compartimos un encuentro en el que acompañamos con la entrega de remeras a un equipo de fútbol Maxi, integrado por oficiales, suboficiales y personal civil. Nuestra gestión tiene una convicción clara: estar cerca de la gente, reconocer sus iniciativas y acompañar cada espacio que promueva la integración, el compañerismo y el sentido de pertenencia”.

Quedó claro que para el intendente de la capital el deporte y el compromiso comunitario son pilares fundamentales para el desarrollo de Formosa. Este tipo de acciones no solo fomentan una vida saludable, sino que también consolidan la integración social entre diferentes sectores, en este caso, uniendo a personal del Ejército y civiles a través del fútbol Maxi.

FOTO: El intendente Jorge Jofré posa junto al capitán Claro y sus acompañantes.

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