Jornada clave en la Primera “A”:  Se cumplen ocho cruces decisivos

Este martes 28 de abril, el fútbol local vivirá una tarde de alta intensidad. Bajo la organización de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se disputarán ocho encuentros correspondientes a la segunda y tercera fecha del torneo de Primera “A” “Copa Gobierno de la Provincia de Formosa”. Los escenarios se repartirán entre los estadios de la capital y la localidad de Herradura.

La lucha por el liderazgo

La jornada de hoy es vital para las aspiraciones de los equipos que buscan la cima. Actualmente, la tabla tiene a varios protagonistas peleando punto a punto:

Presión para los de arriba: Equipos como Defensores del Rosario y Municipal de Laishí han marcado el ritmo inicial, obligando a sus perseguidores a no dejar puntos en el camino.

Duelos estratégicos: Los partidos pendientes de San Martín y Sol de América (afectados por sus calendarios federales) son claves; de ganar, se prenderán definitivamente en el lote de punteros.

Cancha de San Martín: El campo de juego del Franjeado mostró el domingo (San Martín- Sol de América, por el Federal A) algunos sectores que sufrieron los rigores de las últimas lluvias. Es de esperar que la jornada soleada del lunes y la que se prevé para hoy martes, ayuden a mejorar el aspecto del rectángulo de juego.

Localía fuerte: En Herradura, el equipo local buscará sumar para consolidarse como la revelación del torneo y escalar posiciones de privilegio.

Precios de las entradas: El secretario de la Liga Formoseña de Fútbol, Raúl López, confirmó a Red Deportiva Regional, los precios de las entradas: 6.000 y 3.000 pesos.

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FOTO 1: Estudiantes del barrio San Francisco es uno de los buenos equipos de la principal categoría del balompié capitalino.

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FOTO 2: La programación a cumplirse en la tarde de este martes 28 de abril

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