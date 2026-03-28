Polideportivo

JOSÉ CELLIO EN EL DEPORTE EN  LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Porreddeportiva

Mar 28, 2026

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el recordado ex mediocampista José Cellio, quien se destacó en el fútbol local y regional entre 1980 y 2000. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez.

Cellio vistió los colores de Domingo Savio, San Lorenzo, Sportivo Patria, Chacra 9, 13 de Junio de Pirané, y Don Orione del Chaco. Será un buen momento para recordar una rica del balompié capitalino.

FOTO: José Cellio y Alfredo Domínguez, en el estudio central del Canal 3 de la capital formoseña.

 

 

 

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