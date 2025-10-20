Fútbol

José Ferreyra, nuevo entrenador de la selección del Futsal

Oct 19, 2025

 

 

El experimentado entrenador José Ferreyra asumió como nuevo director técnico de la selección masculina del Futsal AFA – Formosa, acompañado por Demetrio Ríos (ayudante técnico) y Matías Canesin (preparador físico).

 

Ferreyra, múltiple campeón con El Porvenir y Crucero del Sur, tendrá el desafío de hacer un buen papel en el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas del Futsal AFA, que se disputará del 5 al 9 de noviembre en Posadas, Misiones. Allí, se darán cita 12 selecciones de ligas afiliadas a la entidad madre del fútbol argentino.

 

Con este panorama, la próxima semana se dará a conocer la lista 13 de jugadores convocados que entrenarán en el estadio Polideportivo Cincuentenario, con el objetivo de ponerse a punto táctica y estratégicamente.

 

En ese marco, la Liga Formoseña de Fútbol, mediante el Departamento del Futsal, a cargo de Adán Cano, apoya la participación del representativo en la competencia, ya que es esencial para el desarrollo de jugadores en el más alto nivel, equipos y del deporte en general.

Por reddeportiva

