José Ferreyra, nuevo entrenador de la selección del Futsal

El experimentado entrenador José Ferreyra asumió como nuevo director técnico de la selección masculina del Futsal AFA – Formosa, acompañado por Demetrio Ríos (ayudante técnico) y Matías Canesin (preparador físico).

Ferreyra, múltiple campeón con El Porvenir y Crucero del Sur, tendrá el desafío de hacer un buen papel en el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas del Futsal AFA, que se disputará del 5 al 9 de noviembre en Posadas, Misiones. Allí, se darán cita 12 selecciones de ligas afiliadas a la entidad madre del fútbol argentino.

Con este panorama, la próxima semana se dará a conocer la lista 13 de jugadores convocados que entrenarán en el estadio Polideportivo Cincuentenario, con el objetivo de ponerse a punto táctica y estratégicamente.

En ese marco, la Liga Formoseña de Fútbol, mediante el Departamento del Futsal, a cargo de Adán Cano, apoya la participación del representativo en la competencia, ya que es esencial para el desarrollo de jugadores en el más alto nivel, equipos y del deporte en general.