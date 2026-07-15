José Romero: «Nunca bajamos los brazos y hoy disfrutamos esta clasificación»

El capitán de Sol de América, José «Japo» Romero, destacó la fortaleza anímica del equipo tras la agónica victoria por 3-2 frente a Boca Unidos, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A. En diálogo con «Pelotas Para Todos», por FM Espacios 92.5, el referente solense recalcó que el grupo supo sobreponerse a la adversidad y nunca perdió la confianza.

Romero reconoció que el encuentro comenzó de la peor manera, con un 0-2 en contra producto de errores propios, pero remarcó que el plantel mantuvo la calma y la convicción para revertir el marcador ante su gente. «Sabíamos que dependía de nosotros. Nunca bajamos los brazos, seguimos creyendo y por suerte pudimos dar vuelta un partido muy importante para lograr la clasificación», expresó.

El capitán también comparó el presente deportivo con la temporada pasada y sostuvo que el cambio más importante fue la mentalidad del grupo. «Aprendimos de los errores, nos fortalecimos como equipo y hoy somos una familia. Cuando las cosas se complican, nos apoyamos entre todos y tiramos adelante con mucha fe», afirmó.

Pensando en lo que viene, Romero explicó que están con los pies sobre la tierra y continuarán afrontando cada compromiso «partido a partido». Si bien el Solense ya aseguró su lugar en la próxima instancia, señaló que el objetivo inmediato es finalizar esta fase en la mejor posición posible para llegar con confianza al inicio de la segunda etapa del certamen, que comenzará el próximo 2 de agosto.

Finalmente, el mediocampista dejó en claro la ambición del plantel para lo que resta del año. «Queremos llevar a Sol de América lo más alto posible y representar de la mejor manera a Formosa. Vamos a seguir trabajando con humildad para pelear por grandes cosas», concluyó.

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