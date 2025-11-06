JUDO: DOS FORMOSEÑOS A LOS PARAPANAMERICANOS

En la fecha parten con destino a Santiago de Chile, la delegación de Judo que representará a Argentina en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2025.

El Maestro Julio Retamoso Peña (Presidente de la Federación Formoseña de Judo) será uno de los Técnicos junto con el Profesor Alfredo Acosta de Córdoba.

Los judocas competidores son:

Salvador Quintana (Formosa)

Alejandro Kunkel (Córdoba)

Lautaro Aguilar (Buenos Aires)

Candela Pogonza (Entre Ríos)

El Para judo adapta el judo tradicional para atletas con discapacidad visual, respetando sus principios fundamentales. Contacto, control y técnica al servicio de la inclusión

El combate comienza con agarre inicial y marcas táctiles en el tatami, garantizando seguridad, equidad y una competencia de alto nivel.

Los judocas se clasifican según su grado de discapacidad visual (B1, B2, B3), asegurando una competencia justa. La clasificación es fundamental para la integridad del deporte. Se aplican muchas de las técnicas del judo convencional, incluyendo proyecciones (nage-waza), inmovilizaciones (osaekomi-waza), estrangulaciones (shime-waza) y luxaciones (kansetsu-waza).

Los competidores deben mantener un agarre inicial (Kumi-kata) antes de comenzar el combate, permitiendo un contacto constante y seguro. El área de combate tiene marcas táctiles para ayudar a los judocas a orientarse y mantenerse dentro de los límites. Se utiliza el mismo sistema de puntuación que en el judo convencional (ippon, waza-ari, yuko), con algunas adaptaciones para reflejar las particularidades del Para Judo. Se aplican las mismas sanciones y faltas que en el judo convencional (ido, hansoku-make), con consideraciones especiales para las dificultades de orientación y movimiento.

FOTO: Julio Retamoso Peña (izquierda) junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez. El judoca será parte del equipo técnico de Argentina.