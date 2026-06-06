Polideportivo

JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS EN EL DEPORTE EN LA MEMORÍA

Porreddeportiva

Jun 6, 2026

 

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria que se emite por la señal del Canal 3 de Formosa será emitido este sábado a las 19, con repetición el sábado a las 16. En esta oportunidad los invitados son: El profesor Luis Ortellado (Director de Deportes de la Provincia) y el profesor Daniel Leguizamón (Director de Recreación de la Provincia).

Ambos funcionarios hablaran de los Juegos Evita Formoseños, y los antecedentes del programa deportivo a nivel nacional y provincial. Los Juegos Evita fueron creados en 1948 bajo el gobierno del General Juan Domingo Perón, y mantienen su vigencia hasta el momento, como ocurre hoy en Formosa.

La entrevista estará a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, un profundo conocedor de la historia de los Evita, el movimiento deportivo más importante de Latinoamérica.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

Mundial 2026: las nuevas reglas arbitrales buscan un fútbol más dinámico y con menos tiempo perdido

Jun 4, 2026 reddeportiva
Polideportivo

El gimnasio terapéutico del Club La Paz dicta sus clases con normalidad

Jun 2, 2026 reddeportiva
Polideportivo

Éxito total en el debut de las Postas Formoseñas en la pileta olímpica del CEF

May 31, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS EN EL DEPORTE EN LA MEMORÍA

6 de junio de 2026 reddeportiva
Fútbol

COMIENZA A JUGARSE LA OCTAVA FECHA DE LA A

6 de junio de 2026 reddeportiva
Fútbol

LFF: LOS PRIMEROS MARCADORES Y EL  COMPLEMENTO DE LA FECHA 4 DE LA B

6 de junio de 2026 reddeportiva
Fútbol

EN MARCHA LA CUARTA FECHA DEL CERTAMEN DE PRIMERA B DE LA LFF

5 de junio de 2026 reddeportiva