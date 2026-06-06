JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS EN EL DEPORTE EN LA MEMORÍA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria que se emite por la señal del Canal 3 de Formosa será emitido este sábado a las 19, con repetición el sábado a las 16. En esta oportunidad los invitados son: El profesor Luis Ortellado (Director de Deportes de la Provincia) y el profesor Daniel Leguizamón (Director de Recreación de la Provincia).

Ambos funcionarios hablaran de los Juegos Evita Formoseños, y los antecedentes del programa deportivo a nivel nacional y provincial. Los Juegos Evita fueron creados en 1948 bajo el gobierno del General Juan Domingo Perón, y mantienen su vigencia hasta el momento, como ocurre hoy en Formosa.

La entrevista estará a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, un profundo conocedor de la historia de los Evita, el movimiento deportivo más importante de Latinoamérica.