Juegos Evita Formoseños: Hymcaya  se llevó los provinciales de hockey

La final provincial de hockey de los Juegos Evita Formoseños tuvo un campeón repetido, con los años y también en las dos ramas, porque Hymcaya de Formosa se quedó con el provincial en femenino y masculino.

En el Microestadio de la Ciudad Deportiva finalizó el provincial de hockey de los Juegos Evita Formoseños luego de dos jornadas de competencia entre los equipos de capital y los que llegaron del interior: General Belgrano, Clorinda, Pirané, Laguna Blanca y Laguna Naineck.

Tuvieron una primera fase de grupos donde los protagonistas estuvieron distribuidos de la siguiente manera: Femenino: Zona A: Aguará, Laguna Naineck, Clorinda (Escuela Municipal) y Laguna Blanca. Zona B: Hymcaya, Pirané, Clorinda (Club Ciudad). Masculino: Zona A: Sol de América, Naineck y Pirané. Zona B: Hymcaya, Clorinda y Comandante Fontana.

Con los dos mejores equipos de cada zona avanzando se armaron las semifinales. En femenino, Aguará le ganó a Ciudad de Clorinda por 2 a 1 y en el otro cruce, Hymcaya derrotó a Escuela Municipal de Clorinda por 4 a 0. La final tuvo el duelo entre capitalinos con Hymcaya venciendo a Aguará por 1 a 0 para quedarse con el campeonato. El tercer puesto fue para Escuela Municipal de Clorinda.

Las campeonas de Hymcaya fueron Martina Pino, Danna Rivero, Tamara Bogado, Fachini Olmedo, Alma Vázquez, María Franco, Ana Benítez, Saenz Luque, Lara García y Candela Villamayor.

Los varones llegaron a sus semifinales también con dos elencos de capital y otros tantos del interior. Hymcaya le ganó a Pirané por 1 a 0 y Sol de América a Fontana en definición por penales luego de empatar sin goles.

En la resolución del tercer puesto, Fontana se quedó con la medalla de bronce y en la gran final no hubo oportunidad para romper el 0. Fue igualdad entre Hymcaya y Sol de América que fueron a los penales australianos con victoria para Hymcaya.

Los campeones Provinciales son ellos: Camilo Gómez, Dilan Benítez, Alexander Romero, Lucas Cuquejo, Santino Ríos, Máximo Insfrán, Brian Céspedes, Maximiliano Correa e Ignacio Flores.

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FOTO 1: Equipo femenino de Hymcaya campeón en el hockey femenino.

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FOTO 2: Formación masculina de Hymcaya que se quedó con el título de campeón.

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