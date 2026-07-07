 Juegos Evita Formoseños: Las finales provinciales  iniciarán en agosto con sede en Capital

El Gobierno de Formosa garantizará la logística integral, el alojamiento y el traslado para albergar las 42 disciplinas en la ciudad de Formosa.

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, se refirió al desarrollo de los Juegos Evita Formoseños y anticipó el cronograma de cara a los próximos meses, remarcando “la masividad de la convocatoria y el despliegue organizativo”.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Romay explicó que “de acuerdo con lo planificado por el área técnica, la competencia ingresará en su etapa más intensa tras el receso invernal”.

De esta manera, indicó que “luego de las vacaciones de julio finaliza la etapa local y departamental en todo el territorio.

En tanto que “a partir del 15 de agosto iniciarán formalmente las finales provinciales”, etapa que se extenderá consecutivamente durante los meses de septiembre y octubre para dirimir a los campeones de cada categoría.

Además, Romay confirmó que la totalidad de las finales provinciales se concentrarán en la ciudad capital y explicó que “esta decisión responde a la necesidad de garantizar no solo la infraestructura deportiva adecuada para albergar 42 disciplinas, que incluyen categorías juveniles, adultos mayores y deportes adaptados, sino también la capacidad de albergues”.

Para dimensionar el movimiento técnico y humano, “disciplinas individuales como el atletismo o deportes de conjunto como el handball demandan una disponibilidad inmediata de entre 200 y 300 camas por cada certamen provincial”, indicó.

Y resaltó que “el Gobierno de la provincia de Formosa dispondrá de toda la logística integral necesaria, garantizando el traslado, alojamiento, alimentación y seguridad de los miles de jóvenes y adultos mayores del interior que llegarán a la ciudad de Formosa, consolidando una política pública que promueve la equidad y el acceso al deporte en todo el suelo formoseño”.

FOTO: Los Juegos Evita Formoseños se juegan en estadios de gran nivel como el polideportivo Cincuentenario.

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