Junior El Demonio Zárate: nuevo  campeón latino mínimo OMB

El formoseño se consagró tras vencer por decisión unánime tras diez asaltos al colombiano Juan Coronel, en transmisión por TyC Sports y TyC Sports Play. FOTO 1: Junior Zarate junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez.

Una nueva edición del evento La Leyenda Continúa tuvo lugar este sábado en el estadio de la Federación Argentina de Box, con dos combates titulares y cinco complementarios. En el fondo de la noche, Junior Zárate se consagró campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo mínimo; y Silio Vilte conquistó el título argentino superligero por la vía rápida. En las complementarias, las victorias quedaron para Lucas Coderch, Karim Crucce, Diego Roldán, Tamara Fernández, mientras que el único empate de la noche fue entre Perviú y Martínez. El show se pudo disfrutar en exclusiva por las pantallas de TyC Sports y TyC Sports Play ren su ciclo Boxeo de Primera.

Un combate en el que el argentino fue construyendo e hilvanando la victoria con paciencia y sin desesperación; en una primera mitad en la que apuntó mucho a las zonas blandas de su rival, y en una segunda en la que su blanco predilecto fue la cabeza. A través de su calidad, de sus movimientos de piernas, fue encontrando la eficacia necesaria que le permitió ir sumando puntos y exponer la permeabilidad de la defensa del boxeador cafetero, quién, sin embargo, pudo conectar y llegarle al argentino en algunos pasajes. La superioridad del bonaerense no dejó dudas.

El Demonio de Florencio Varela, en la actualidad rankeado en tres de los organismos mundiales en la división minimosca, bajó una categoría para ir por el sueño mundialista. Zárate hizo hoy su primer combate del año, quedando con veintiséis triunfos como profesional, y un nuevo logro para su abultada vitrina.

Junior Zárate (26-5-0, 9 KOs) venció por decisión unánime a Juan Coronel (11-3-0, 7 KOs)

Árbitro: Gustavo Thomas.

Tarjetas: Pugny, 100-90; Benítez y Tapia, 99-91

La tarjeta de BDP marcó 97-93

FOTO: El oriundo de Ibarreta (Formosa) Junior Zarate festeja el triunfo sobre el colombiano Juan Coronel.