JUSTO GÓMEZ EN EL DEPORTE EN  LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Menoría se emitirá este sábado a las 19, y mañana domingo a las 17, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el múltiple campeón mundial y panamericano, el formoseño Justo Gómez (7º Dan de Karate). FOTO 1: Justó Gómez (centro) junto al instructor Anselmo Regis (3º Dan) y Alfredo Domínguez, en el estudio principal del canal provincial.

Gómez, es considerado una verdadera leyenda del deporte de la mano vacía, y en la actualidad lidera una escuela con presencia en 34 países de cuatro continentes. El formoseño logró títulos mundiales en ciudades como Milán y Ferrara (Italia), Moscú (Rusia), Montreal (Canadá) y Varsovia (Polonia), siendo reconocido como siete veces campeón del mundo en torneos internacionales de karate tradicional.

El deportista radicado en Buenos Aires, aprovechó su estadía en Formosa con motivos de las fiestas de fin de año, y conversó largamente con el periodista deportivo Alfredo Domínguez. El conductor de El Deporte en la Memoria, es un profundo conocedor la historia deportiva de Gómez.

FOTO 2: Promoción del programa que saldrá al aire este fin de semana por el Canal 3 de la ciudad de Formosa.