Justo Gómez, la leyenda mundial del karate,  mano a mano en «El Deporte en la Memoria»

El prestigioso ciclo televisivo «El Deporte en la Memoria» presentará una emisión imperdible este fin de semana. El invitado de honor será el formoseño Justo Gómez, 7º Dan de karate, múltiple campeón internacional y una de las máximas leyendas vivas de las artes marciales.

La entrevista se emitirá este sábado a las 19 y tendrá su repetición el domingo a las 16, a través de la pantalla de Canal 3 de la ciudad de Formosa.

Justo Gómez aprovechó su regreso a la provincia para evaluar alumnos de gimnasios locales y pasar un buen momento con sus padres, y se prestó a un extenso diálogo con el reconocido periodista deportivo Alfredo Domínguez. El conductor del programa, un profundo conocedor de su trayectoria, guiará un recorrido por los hitos que convirtieron al atleta en un referente global del «deporte de la mano vacía».

El legado de Gómez combina vigencia institucional y un palmarés deportivo inigualable: 7 veces campeón del mundo: Alcanzó la gloria máxima en torneos internacionales de karate tradicional en ciudades como Milán y Ferrara (Italia), Moscú (Rusia), Montreal (Canadá) y Varsovia (Polonia).

Actualmente está radicado en Buenos Aires, desde donde dirige una escuela internacional con presencia en 34 países de cuatro continentes.

El encuentro promete ser un viaje emocionante por la historia de un deportista que llevó la bandera de Formosa a lo más alto de los podios mundiales.

FOTO: El campeonísimo Justo Gómez junto al periodista deportivo Alfredo Dominguez, en el estudio central del canal provincial.

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