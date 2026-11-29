En una tarde vibrante en la cancha del Club Sol de América, Huracán Katrina venció por 6-3 a República Argentina y aseguró el segundo boleto a la Primera División A de la Liga Formoseña de Fútbol. Con este triunfo, además de celebrar el salto de categoría para la próxima temporada, el equipo ganó el derecho a disputar la gran final por el título de la Primera B frente a Sportivo Patria.

El encuentro por el ascenso tuvo un trámite abierto y de alto voltaje ofensivo, con nueve goles en total. Katrina fue contundente en los momentos clave y construyó su goleada gracias a los dobletes de Edgar Chilavert y Jonathan Argüello, sumados a las conquistas de Gastón González y Jonathan Irala. Por el lado de República Argentina, que dio pelea hasta el final, descontaron Ezequiel Barrios, Leandro Molina y Hugo Villagra.

Con los dos ascensos ya definidos —el Decano había obtenido el primero anteriormente—, solo resta conocer al campeón de la divisional. El próximo martes, en su habitual reunión semanal, la dirigencia de la Liga Formoseña de Fútbol confirmará el día, el horario y el estadio para el duelo decisivo entre Katrina y Sportivo Patria.

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