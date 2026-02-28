La AFA analiza un giro fuerte en el ascenso: ¿vuelve el Federal B?

El mapa del fútbol del interior podría cambiar de manera significativa. A ocho años de la eliminación del Torneo Federal B, la Asociación del Fútbol Argentino, a través del Consejo Federal del Fútbol Argentino, evalúa la posibilidad de dar de baja el actual Torneo Regional Amateur (TRA) y relanzar el histórico Federal B.

La decisión se debatirá en una reunión clave que se desarrollará en el predio de Instituto Atlético Central Córdoba, en Alta Córdoba, donde se darán a conocer las principales definiciones para el futuro de las competencias del interior.

¿Qué cambiaría?

El nuevo formato incluiría a los ocho mejores equipos de cada región que hoy disputan el Regional Amateur —cuyas finales se jugarán este domingo— y posiblemente a campeones de ligas categorizadas, buscando jerarquizar la competencia y darle mayor continuidad en el calendario.

Uno de los puntos más cuestionados del actual Regional es su corta duración —no supera los cuatro meses— lo que dificulta sostener planteles y proyectos deportivos. El eventual regreso del Federal B extendería la competencia a medio año o más, con inicio tentativo en agosto de 2026, brindando mayor estabilidad y rodaje.

Clima político y expectativas

Aunque por ahora son versiones, el tema genera fuerte expectativa en todo el país. En medio del escenario institucional que involucra a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, la discusión también tendría un componente político: algunos presidentes de ligas no verían con buenos ojos la vuelta de una cuarta categoría nacional, al considerar que podría afectar sus competencias locales.

Incluso circulan dudas sobre si la reunión se desarrollará en los términos previstos, lo que refleja la tensión y la magnitud de una decisión que podría redefinir el ascenso del fútbol argentino. El interior espera. El futuro del Federal B, y con él una nueva estructura competitiva, está en juego.