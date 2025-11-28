LA AGENDA DEL FÚTBOL EN FORMOSA

La agenda futbolística para el fin de semana en Formosa, aparece como sumamente atrayente, con partidos del Regional Amateur y el Torneo Federal A, ambas organizadas por el Consejo Federal de la AFA. A continuación, los detalles. FOTO 1: Argentinos del Norte viajará al sur provincial para medirse con Mariano Moreno de Villa 213.

Regional Amateur

Domingo 30 de Noviembre

Por la sexta y última fecha de las zonas 1 y 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, se jugarán los siguientes compromisos.

Por la Zona 1, en el estadio de la Liga Piranense de Fútbol, desde las 17, Deportivo Tablita recibirá a Defensores del Rosario. Dirigirá: Juan Pablo Insfrán (Chaco).

Por la Zona 2, en la localidad de Villa 213, a partir de las 17, Mariano Moreno será anfitrión de Argentinos del Norte de Clorinda. Dirigirá: Venancio Rolón (Formosa).

Federal A

Domingo 30 de Noviembre

En juego de vuelta de una de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, San Martín será local en el 17 de Octubre contra 9 de Julio de Rafaela. En el partido de ida, el Franjeado había perdido por 2-1, y con un triunfo por la mínima diferencia clasificará a la gran final, teniendo en cuenta que tiene ventaja deportiva. Dirigirá: Guillermo González (Resistencia- Chaco).

FINAL DE LA B

La Liga Formoseña de Fútbol confirmó que Estrellas de Laishí y Deportivo Tatané, jugarán el sábado 29 la gran final que consagrará al campeón de la categoría B. El compromiso tendrá por escenario el estadio Defensores de Evita en la capital formoseña. El cotejo comenzará a las 16:15.

FOTO 2: La agenda de los partidos organizados por el Consejo Federal de la A, que se jugarán el domingo 30.