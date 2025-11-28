Fútbol

LA AGENDA DEL FÚTBOL EN FORMOSA

Porreddeportiva

Nov 27, 2025

 

La agenda futbolística para el fin de semana en Formosa, aparece como sumamente atrayente, con partidos del Regional Amateur y el Torneo Federal A, ambas organizadas por el Consejo Federal de la AFA. A continuación, los detalles. FOTO 1: Argentinos del Norte viajará al sur provincial para medirse con Mariano Moreno de Villa 213.

Regional Amateur

Domingo 30 de Noviembre

Por la sexta y última fecha de las zonas 1 y 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, se jugarán los siguientes compromisos.

Por la Zona 1, en el estadio de la Liga Piranense de Fútbol, desde las 17, Deportivo Tablita recibirá a Defensores del Rosario. Dirigirá: Juan Pablo Insfrán (Chaco).

Por la Zona 2, en la localidad de Villa 213, a partir de las 17, Mariano Moreno será anfitrión de Argentinos del Norte de Clorinda. Dirigirá: Venancio Rolón (Formosa).

Federal A

Domingo 30 de Noviembre

En juego de vuelta de una de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, San Martín será local en el 17 de Octubre contra 9 de Julio de Rafaela. En el partido de ida, el Franjeado había perdido por 2-1, y con un triunfo por la mínima diferencia clasificará a la gran final, teniendo en cuenta que tiene ventaja deportiva. Dirigirá: Guillermo González (Resistencia- Chaco).

FINAL DE LA B

La Liga Formoseña de Fútbol confirmó que Estrellas de Laishí y Deportivo Tatané, jugarán el sábado 29 la gran final que consagrará al campeón de la categoría B. El compromiso tendrá por escenario el estadio Defensores de Evita en la capital formoseña. El cotejo comenzará a las 16:15.

FOTO 2: La agenda de los partidos organizados por el Consejo Federal de la A, que se jugarán el domingo 30.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

PASÓ LA QUINTA FECHA DEL REGIONAL AMATEUR

Nov 24, 2025 reddeportiva
Fútbol

La Liga Formoseña y el Consejo Federal apoyan a Pablo Toviggino

Nov 23, 2025 reddeportiva
Fútbol

TRA: JUVENTUD GOLEÓ A TABLITA

Nov 23, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

Sábado 29 con dos propuestas deportivas: Atletismo y natación

27 de noviembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

LA AGENDA DEL FÚTBOL EN FORMOSA

27 de noviembre de 2025 reddeportiva
Boxeo

FORMOSA ESTUVO EN EL REGIONAL DE BOXEO

25 de noviembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

JOFRÉ ENTREGÓ EL TROFEO A LA QUINTA DE KATRINA

25 de noviembre de 2025 reddeportiva