Fútbol

LA AGENDA DEL FÚTBOL FEDERAL PARA FORMOSA

Nov 20, 2025

 

Un total de tres partidos organizados por el Consejo Federal de la AFA se jugarán este fin de semana en la provincia de Formosa.

El sábado 2, por la quinta fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte, en Clorinda desde las 17 se medirán Juventud y Deportivo Tablita de Pirané. Dirigirá el árbitro Daniel Ebel de la Liga Formoseña de Fútbol. FOTO 1: Deportivo Tablita de Pirané.

El domingo 23, por la fecha 5 de la Zona 2 del Torneo Regional Amateur, en la capital formoseña, 8 de Diciembre recibirá a Mariano Moreno de Villa 213. El cotejo se iniciará a las 17, y será controlado por la chaqueña María Soledad Ríos.

Finalmente, el domingo 23, en la ciudad de Rafaela, en el centro-oeste santafesino, por el juego de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, San Martín visitará a 9 de Julio. El compromiso arrancará a las 18:15, y el árbitro designado es Juan Ignacio Nebbietti de Río Colorado (Río Negro).

FOTO 2: Programación de los partidos para el fin de semana.

 

 

Por reddeportiva

