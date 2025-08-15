LA ANTEÚLTIMA FECHA DEL CLASIFICATORIO DE LA A COMIENZA A JUGARSE ESTE VIERNES

La decimoctava y penúltima fecha del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes, domingo y martes. Seguidamente todos los detalles. FOTO: Equipo de San José Obrero que participa del certamen de Primera A.
—
Fecha 18
Viernes 15 de Agosto
Cancha del Club Fontana
15:30: San Agustín- Defensores de Herradura
—
Domingo 17 de Agosto
Cancha del Club Fontana
13:30: Inter del barrio Obrero- Avellaneda
15:30: Fontana- Libertad del Eva Perón
—
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: San José Obrero- Sportivo Patria
–
Cancha del Club Sargento Rivarola
15:30: Defensores del Rosario- San Lorenzo
—
Cancha auxiliar del Club Sol de América
13:30: 1º de Mayo- Chacra 8
—
Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Estudiantes- Sol de Mayo
15:30: 8 de Diciembre- Villa Jardín
—
Martes 19 de Agosto
Cancha de la localidad de Misión Laishí
15:30: Municipal de Laishí- Sol de América
—
Cancha del Club Defensores de Evita
15:30: Defensores de Evita- San Martín
—