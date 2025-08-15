LA ANTEÚLTIMA FECHA DEL CLASIFICATORIO DE LA A COMIENZA A JUGARSE ESTE VIERNES

La decimoctava y penúltima fecha del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes, domingo y martes. Seguidamente todos los detalles. FOTO: Equipo de San José Obrero que participa del certamen de Primera A.

Fecha 18

Viernes 15 de Agosto

Cancha del Club Fontana

15:30: San Agustín- Defensores de Herradura

Domingo 17 de Agosto

Cancha del Club Fontana

13:30: Inter del barrio Obrero- Avellaneda

15:30: Fontana- Libertad del Eva Perón

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: San José Obrero- Sportivo Patria

Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: Defensores del Rosario- San Lorenzo

Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: 1º de Mayo- Chacra 8

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Estudiantes- Sol de Mayo

15:30: 8 de Diciembre- Villa Jardín

Martes 19 de Agosto

Cancha de la localidad de Misión Laishí

15:30: Municipal de Laishí- Sol de América

Cancha del Club Defensores de Evita

15:30: Defensores de Evita- San Martín

