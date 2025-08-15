Fútbol

LA ANTEÚLTIMA FECHA DEL CLASIFICATORIO DE LA A COMIENZA A JUGARSE ESTE VIERNES

Porreddeportiva

Ago 15, 2025

 

La decimoctava y penúltima fecha del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes, domingo y martes. Seguidamente todos los detalles. FOTO: Equipo de San José Obrero que participa del certamen de Primera A.

Fecha 18

Viernes 15 de Agosto

Cancha del Club Fontana

15:30: San Agustín- Defensores de Herradura

Domingo 17 de Agosto

Cancha del Club Fontana

13:30: Inter del barrio Obrero- Avellaneda

15:30: Fontana- Libertad del Eva Perón

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: San José Obrero- Sportivo Patria

Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: Defensores del Rosario- San Lorenzo

Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: 1º de Mayo- Chacra 8

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Estudiantes- Sol de Mayo

15:30: 8 de Diciembre- Villa Jardín

Martes 19 de Agosto

Cancha de la localidad de Misión Laishí

15:30: Municipal de Laishí- Sol de América

Cancha del Club Defensores de Evita

15:30: Defensores de Evita- San Martín

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 13 DE LA PRIMERA B

Ago 15, 2025 reddeportiva
Fútbol

SPORTIVO PATRIA VOLVIÓ A PERDER

Ago 12, 2025 reddeportiva
Fútbol

PASÓ LA FECHA 17 DEL TORNEO CLASIFICARIO DE LA A 2025

Ago 9, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 13 DE LA PRIMERA B

15 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

LA ANTEÚLTIMA FECHA DEL CLASIFICATORIO DE LA A COMIENZA A JUGARSE ESTE VIERNES

15 de agosto de 2025 reddeportiva
Básquetbol

Se derrumbó el techo del estadio de  básquet del club Regatas Corrientes

14 de agosto de 2025 reddeportiva
Federal

SOL DE AMERICA IRÁ HASTA SANTA FE PARA MEDIR AL SPORTIVO LAS PAREJAS

14 de agosto de 2025 reddeportiva