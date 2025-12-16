Polideportivo

LA DIRIGENCIA DEL FÚTBOL DEL INTERIOR SE REUNIRÁ EN EZEIZA EL 7 DE FEBRERO

Porreddeportiva

Dic 16, 2025

 

En la reunión realizada recientemente en la sede del Consejo Federal, además del apoyo incondicional de todos los presentes a los máximos dirigentes del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino y Claudio Tapia, se anunció una Reunión Plenaria de Dirigentes para el día sábado 7 de febrero del 2026 en el Predio de Ezeiza, (en horario a confirmar) La organización de la misma estará a cargo de los Delegados Provinciales, Asambleístas y Representantes del Consejo Federal. FOTO: La dirigencia del fútbol del interior del país volverá a reunirse, esta vez en el predio de la AFA en Ezeiza. En la misma estará presente del titular de la Liga Formoseña de Fútbol, ingeniero Jorge Jofré.

Se trata del Tercer encuentro de dirigentes del interior, luego de los previamente organizados en las Provincias de San Juan y La Rioja. Del mismo tomarán parte dirigentes de Clubes, Ligas y Federaciones afiliados al Consejo Federal de AFA.

Según trascendió durante la jornada habrá Capacitaciones de las diferentes áreas del Consejo Federal, la presentación del Mapa Socioeconómico y diferentes temas de cara al 2026. En los próximos días se dará conocer el temario de actividades.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

Los Gimnasios Terapéuticos cerraron el año

Dic 16, 2025 reddeportiva
Polideportivo

“El balance del 2025 es muy positivo”, ya que “pudimos  cumplir con todos los objetivos”, afirmó Mario Romay

Dic 16, 2025 reddeportiva
Polideportivo

Las Lomitas: Ultiman detalles para habilitar la  temporada de verano en el Parque Acuático

Dic 13, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

LA DIRIGENCIA DEL FÚTBOL DEL INTERIOR SE REUNIRÁ EN EZEIZA EL 7 DE FEBRERO

16 de diciembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

Los Gimnasios Terapéuticos cerraron el año

16 de diciembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

“El balance del 2025 es muy positivo”, ya que “pudimos  cumplir con todos los objetivos”, afirmó Mario Romay

16 de diciembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

FUERTE APOYO DE SOL DE AMÉRICA A LA AFA

16 de diciembre de 2025 reddeportiva