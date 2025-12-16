LA DIRIGENCIA DEL FÚTBOL DEL INTERIOR SE REUNIRÁ EN EZEIZA EL 7 DE FEBRERO

En la reunión realizada recientemente en la sede del Consejo Federal, además del apoyo incondicional de todos los presentes a los máximos dirigentes del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino y Claudio Tapia, se anunció una Reunión Plenaria de Dirigentes para el día sábado 7 de febrero del 2026 en el Predio de Ezeiza, (en horario a confirmar) La organización de la misma estará a cargo de los Delegados Provinciales, Asambleístas y Representantes del Consejo Federal. FOTO: La dirigencia del fútbol del interior del país volverá a reunirse, esta vez en el predio de la AFA en Ezeiza. En la misma estará presente del titular de la Liga Formoseña de Fútbol, ingeniero Jorge Jofré.

Se trata del Tercer encuentro de dirigentes del interior, luego de los previamente organizados en las Provincias de San Juan y La Rioja. Del mismo tomarán parte dirigentes de Clubes, Ligas y Federaciones afiliados al Consejo Federal de AFA.

Según trascendió durante la jornada habrá Capacitaciones de las diferentes áreas del Consejo Federal, la presentación del Mapa Socioeconómico y diferentes temas de cara al 2026. En los próximos días se dará conocer el temario de actividades.