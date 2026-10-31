LA ESEL DEPORTE EN LA MEMORIA HOMENAJEA A LA ESCUELA DE FÚTBOL

El Deporte en la Memoria homenajeará a la Escuela de Fútbol de Formosa y a su creador, el recordado profesor Cándido Ríos, en su emisión de este fin de semana. El programa conducido por el periodista deportivo Alfredo Domínguez se emitirá por la pantalla de Canal 3 de Formosa. El programa se emitirá este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16.

El episodio de esta semana transportará a los espectadores a la década de 1970 para recordar la creación y el impacto de esta institución clave en el desarrollo deportivo de la provincia. Los testimonios: El relato y los recuerdos de aquella feliz iniciativa estarán a cargo de Gabriel Ibarra y Omar González, dos exalumnos y valiosos exfutbolistas que se formaron en la escuela.

De esta escuela surgieron excelentes jugadores que posteriormente militaron en clubes de la Liga Formoseña de Fútbol y en distintas categorías del fútbol argentino. La conducción es una responsabilidad de Alfredo Domínguez, quien fue testigo presencial del nacimiento del proyecto y conoció de cerca al profesor Ríos y a sus colaboradores, guiará una entrevista imperdible y cargada de nostalgia.

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FOTO 1: Omar González y Gabriel Ibarra, junto al conductor Alfredo Domínguez, en el estudio del Canal 3 de la ciudad de Formosa.

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FOTO 2: Promoción del programa El Deporte en la Memoria.

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