LA FECHA 12 DEL TORNEO REGIONAL NEA DE RUGBY

Con tres encuentros el sábado y uno el domingo, este fin de semana se jugará la 12° fecha del Torneo Regional NEA de rugby. Aranduroga y Taraguy abrirán la jornada inicial con una nueva edición del clásico correntino desde las 16 en Santa Ana. En simultaneo, CURNE recibirá como local a San Patricio en Monte Alto. Por su parte, San José completará la agenda en Asunción con su compromiso ante Aguará de Formosa desde las 16:30.

En el cierre del domingo, CURDA recibirá a partir de las 14:30 en Paraguay a Regatas Resistencia.

Las Cebras y los Cuervos tendrán otro capitulo como animadores del certamen. Con le objetivo de convertirse en puntero, Aranduroga tendrá un duelo clave ante el hoy líder de la competencia, Taraguy. El escolta de la tabla viene de una gran victoria frente a San Patricio y no quiere perderle pisada a su eterno rival.

A la misma hora, pero en la ciudad de Resistencia, CURNE recibirá a San Patricio con la premisa de meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. El Amarillo viene en alza y buscará impedirle una urgente victoria al equipo Santo.

En su reducto paraguayo, y buscando acomodarse en la tabla con una victoria, San José recibirá al entonado Aguará. El Zorro formoseño llega firme tras superar a Regatas y quiere escalar en terreno guaraní.

Lo propio, pero el domingo y también en Paraguay, CURDA le dará cierre a una nueva fecha cuando reciba a Regatas en el duelo de necesitados del fin de semana. Ambos intentarán sumar: los chaqueños para volver a ilusionarse con las semis, y el Búho para mantenerse con firmeza en los puestos de clasificación.

—

EL ASCENSO PONE TERCERA: DOS

PARTIDOS EL SÁBADO Y DOS EL DOMINGO

FECHA 3 – TORNEO REGIONAL NEA ASCENSO

SÁBADO 5/9

15; Sixty – Tacurú

15: CAPRI – Pay Ubre

DOMINGO 6/9

14: Abipones – Quompi

15: Caza y Pesca – Lomas

—

FOTO: Aguará de Formosa buscará sostener su buen momento cuando mida a San José en la ciudad de Asunción.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas