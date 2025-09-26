LA FECHA 18 DEL TORNEO DE LA PRIMERA B DE LA LFF

La decimoctava y anteúltima fecha de la primera fase del Torneo de Primera División B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre el viernes y sábado. A continuación, la programación completa. FOTO: Formación del Deportivo Tatané posando en el estadio municipal de la localidad de Herradura.
—
La programación de la fecha 18
Viernes 26 de Septiembre
—
Estadio Municipal de Herradura´
15: Deportivo Tatané- 6 de Enero
—
Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Independiente Fontana- 13 de Junio
—
Cancha del Club Fontana´
13:30: Huracán Katrina- Fátima
15:30: Estrada- Estrellas de Laishí
—
Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Juventud- Juniors
15:30: Sargento Rivarola- Antenor Gauna
—
Sábado 27 de Septiembre
Cancha auxiliar del Club Sol de América
14: 17 de Agosto- Domingo Savio
—
Cancha del Club Defensores de Evita
13:30: Rivadavia- Deportivo Merlo de Villa Escolar
15:30: Unión del Divino Niño- República Argentina
—