Fútbol

LA FECHA 18 DEL TORNEO DE LA PRIMERA B DE LA LFF

Porreddeportiva

Sep 26, 2025

 

La decimoctava y anteúltima fecha de la primera fase del Torneo de Primera División B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre el viernes y sábado. A continuación, la programación completa. FOTO: Formación del Deportivo Tatané posando en el estadio municipal de la localidad de Herradura.

La programación de la fecha 18

Viernes 26 de Septiembre

Estadio Municipal de Herradura´

15: Deportivo Tatané- 6 de Enero

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Independiente Fontana- 13 de Junio

Cancha del Club Fontana´

13:30: Huracán Katrina- Fátima

15:30: Estrada- Estrellas de Laishí

Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Juventud- Juniors

15:30: Sargento Rivarola- Antenor Gauna

Sábado 27 de Septiembre

Cancha auxiliar del Club Sol de América

14: 17 de Agosto- Domingo Savio

Cancha del Club Defensores de Evita

13:30: Rivadavia- Deportivo Merlo de Villa Escolar

15:30: Unión del Divino Niño- República Argentina

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

Fútbol Juvenil: San Martín obtuvo  el Trofeo Challenger – Zona Norte

Sep 23, 2025 reddeportiva
Fútbol

LO QUE DEJÓ LA FECHA 17 DEL TORNEO DE PRIMERA B

Sep 21, 2025 reddeportiva
Fútbol

FORMOSEÑAS IRÁN A PROBARSE EN LA CIUDAD DE CORRIENTES

Sep 20, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

LA FECHA 18 DEL TORNEO DE LA PRIMERA B DE LA LFF

26 de septiembre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN RECIBE A REGATAS EN EN EL DEBUT EN LA LIGA NACIONAL

25 de septiembre de 2025 reddeportiva
Rugby

Regatas y San José se metieron en semifinales del Regional de Primera

23 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

INSFRÁN HABILITÓ LA REMOZADA PILETA MUNICIPAL DE JUÁREZ

23 de septiembre de 2025 reddeportiva