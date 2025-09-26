LA FECHA 18 DEL TORNEO DE LA PRIMERA B DE LA LFF

La decimoctava y anteúltima fecha de la primera fase del Torneo de Primera División B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre el viernes y sábado. A continuación, la programación completa. FOTO: Formación del Deportivo Tatané posando en el estadio municipal de la localidad de Herradura.

La programación de la fecha 18

Viernes 26 de Septiembre

Estadio Municipal de Herradura´

15: Deportivo Tatané- 6 de Enero

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Independiente Fontana- 13 de Junio

Cancha del Club Fontana´

13:30: Huracán Katrina- Fátima

15:30: Estrada- Estrellas de Laishí

Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Juventud- Juniors

15:30: Sargento Rivarola- Antenor Gauna

Sábado 27 de Septiembre

Cancha auxiliar del Club Sol de América

14: 17 de Agosto- Domingo Savio

Cancha del Club Defensores de Evita

13:30: Rivadavia- Deportivo Merlo de Villa Escolar

15:30: Unión del Divino Niño- República Argentina

