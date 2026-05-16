Boxeo

La Federación Argentina de Box Convoca al Congreso Nacional 2026

Porreddeportiva

May 15, 2026

La Federación Argentina de Box (FAB) oficializó la realización del Congreso Nacional 2026, programado para el próximo sábado 25 de julio. El encuentro marcará el inicio de un plan federal de capacitaciones y actualización técnica impulsado por la gestión de Luis Arturo Doffi, presidente de la entidad madre del pugilismo nacional. Las actividades se llevarán a cabo en la sede de Castro Barros 75, en el barrio de Almagro CABA).

El evento congregará a la cúpula de la dirigencia boxística del país, así como a entrenadores, árbitros, fiscales y auxiliares del boxeo federado. El objetivo central de la convocatoria es unificar criterios regulatorios y técnicos ante los profundos cambios estructurales que se proyectan para la disciplina en el corto plazo.

Presencia estratégica de Formosa

Desde el plano provincial, la Federación Formoseña de Box, liderada por Jorge Zarza, ratificó que la delegación local tendrá una participación activa y masiva en las jornadas de debate.

Zarza señaló que el propósito de la comitiva formoseña es insertar a la provincia en la mesa de decisiones y alinear el trabajo de los gimnasios locales con las nuevas normativas institucionales. La fuerte presencia de Formosa busca garantizar que los técnicos y árbitros accedan de primera mano a las reformas que definirán el futuro inmediato del deporte de los puños en la Argentina.

FOTO: Jorge Zarza titular de la Federación Formoseña de Boxeo.

 

 

 

 

 

 

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