Polideportivo

LA FEDERACIÓN DE BOXEO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Porreddeportiva

Mar 21, 2026

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad, el tema será el protagonismo de la Federación Formoseña de Boxeo, en las palabras de su titular Jorge Zarza.

Durante la gestión de Zarza, Formosa ha organizado un buen número de torneos nacionales, regionales y provinciales. El desafío de la actualidad, es volver a recuperar ese protagonismo que tuvo reconocimientos de propios y ajenos.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez. Será un buen momento para interiorizarnos sobre los pormenores del noble deporte de los puños en la querida Formosa.

 

 

Por reddeportiva

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