LA FEDERACIÓN FORMOSEÑA DE FÚTBOL RESPALDA A CLAUDIO TAPIA Y TOVIGGINO

Mar 3, 2026

 

 

Las Federaciones provinciales que representan a las 234 ligas afiliadas al Consejo Federal del Fútbol Argentino manifestaron su respaldo a las medidas adoptadas en el marco de la suspensión total de actividades futbolísticas prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La Federación Formoseña de Fútbol que preside el dirigente clorindense Alejo Espinoza (FOTO), en representación de las ligas de la provincia de Formosa afiliadas al Consejo Federal de la AFA, dio un total respaldo a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

La decisión fue comunicada como respuesta a las denuncias consideradas infundadas presentadas por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino y, particularmente, frente a lo que calificaron como un ataque institucional hacia su presidente, Claudio Tapia, y el titular del Consejo Federal y tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

A través de distintos comunicados oficiales, las entidades del interior del país expresaron su acompañamiento a la conducción de AFA y ratificaron su alineamiento con las decisiones adoptadas por la casa madre del fútbol argentino.

Texto del comunicado de la Federación Formoseña de Fútbol.

 

