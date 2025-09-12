Fútbol

LA FINAL DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A SE JUGARÁ EN CANCHA DE SOL

Porreddeportiva

Sep 12, 2025

 

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) confirmó que la gran final del Torneo de Primera División A, denominado Clasificatorio 2025, se disputará el domingo en la cancha del Club Sol de América a partir de las 15:30, entre los equipos de Defensores del Rosario y San Martín. La terna arbitral se conocerá en las próximas horas, y el juego será con la presencia de las parcialidades de ambos representativos. FOTO: Una vista del acceso principal al estadio de Sol de América en la capital formoseña, escenario del cruce entre Defensores del Rosario y San Martín.

Se espera un buen espectáculo, entre dos conjuntos que exhibieron los méritos necesarios para estar en la instancia de definir quien se consagra campeón. En semifinales, Defensores del Rosario derrotó por 1-0 a Inter, mientras que San Martín se impuso al último campeón, 8 de Diciembre, por 5-4 en la tanda de los penales, tras una paridad de 1-1 en tiempo regular.

El Torneo Clasificatorio ya definió que Defensores del Rosario y 8 de Diciembre, serán los representantes capitalinos al Torneo Regional Amateur 2025, competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA. En tanto que Sol de Mayo y Sportivo Patria perdieron la categoría, y el año venidero militaran en la Primera B.

 

 

 

 

 

